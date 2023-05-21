ضبط مستريحة الملابس الجاهزة بسوهاج.. استولت على مليون و100 ألف جنيه

اوهمت أربعينية 5 أشخاص بمحافظة سوهاج بتجارة الملابس الجاهرة وحصلت منهم على أموال تخطت مليون جنيه مقابل توظيفها ولم توفِ بوعدها، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا ببلاغ من موظف بشركة خاصة و4 آخرين بتضررهم من المدعوة «منال م ا ع» سن 45 عاما حاصلة علي ليسانس آداب وتقيم دائرة قسم ثان سوهاج.

النصب على 5 أشخاص

وأكدوا أنها قامت بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون ومائة ألف جنيها لتوظيفها فـي مجال تجارة الملابس الجاهزة والمنسوجات من خلال المصنع الخاص بها مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم توف بوعدها أو رد تلك المبالغ.

تحرير محضر بالواقعة

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.