جامعة الإسكندرية تستقبل وفد جامعة تيانجين الصينية لبحث التعاون

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية صباح اليوم، وفد جامعة تيانجين الصينية برئاسة الدكتور يو هايكسيانج رئيس الجامعة، بهدف بحث سبل التعاون العلمي والأكاديمي المشترك بمقر الجامعة بالشاطبي، وذلك بحضور الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، والدكتور عصام وهبة وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة بشرى سالم المشرف على مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

قنصوة: نحرص على التعاون مع الجامعات الصينية

وفي كلمته، رحب قنصوة، بالوفد الصيني، مؤكدا حرص جامعة الإسكندرية على التعاون مع الجامعات الصينية في المجالات العلمية والأكاديمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك، بصفة عامة والمجالات الهندسية والتكنولوجية بصفة خاصة.

وأشار إلى دور الجامعة كبيت خبرة للصناعة بالمنطقة المحيطة بها، التي تمثل 40% من الصناعات المصرية بصفة عامة، و58% من صناعات البترول والغاز والبتروكيماويات في مصر، لافتًا إلى إمكانيات الجامعة المادية والبشرية وعلاقاتها الدولية والدرجات العلمية المشتركة مع الجامعات العالمية.

الوفد الصيني: تطوير التعاون مع جامعة الإسكندرية

وأشار الدكتور يو هايكسيانج رئيس جامعة تيانجين الصينية، إلى حرص الجامعة على تطوير التعاون مع جامعة الإسكندرية من خلال الأبحاث العلمية المشتركة وتبادل الخبرات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.