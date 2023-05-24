جامعة حلوان تنظم ندوة تعريفية بالمنح المقدمة من «فولبرايت» الأمريكية

نظم مكتب العلاقات الدولية في جامعة حلوان، بالتعاون مع هيئة فولبرايت الأمريكية، ندوة تعريفية بالمنح الدولية المقدمة من الهيئة في جميع المجالات «ماجستير - دكتوراه - أبحاث ما بعد الدكتوراه - إشراف مشترك»، بحضور الدكتورة ماجي نصيف، مدير هيئة فولبرايت الأمريكية، حيث ناقشا أوجه التعاون في مجال تمكين ودمج ذوي الإعاقة وإتاحة فرص التبادل الثقافي بالجامعات الأمريكية المرموقة.

جامعة حلوان

وأشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وفق بيان صادر عن الجامعة، بالتعاون الناجح بين هيئة فولبرايت وجامعة حلوان، مؤكدا حرص الجامعة على دعم شباب الباحثين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للمشاركة في الأنشطة الدولية واكتساب خبرات جديدة تسهم في صقل مهاراتهم، وتحقيق أهداف التدويل المدرجة بالخطة الاستراتيجية للجامعة.

وتناولت الندوة التعريف بالمنح المقدمة للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس في جميع المجالات، والمهنيين الراغبين في الحصول على تدريب دولي بإحدى الجامعات الأمريكية المرموقة، كما تضمن العرض التقديمي، إلقاء الضوء على الشروط، والمستندات المطلوبة، وكيفية استكمال استمارة التقدم، والحصول عليها من الموقع الإلكتروني للهيئة، وشهدت الندوة إقبالا كبيرا وتفاعلا مثمرا من خلال تساؤلات الحضور من شتى الكليات.

واختتمت الدكتورة ميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية، فعاليات اللقاء بتوجيه الشكر والتقدير لجهود مكتب الفولبرايت الوطني في القاهرة، على تعاونه في تقديم الندوة التعريفية، وكذلك ممثلي هيئة فولبرايت، لحرصها الدائم على دعم الجهود الدولية في الجامعة، التي لا تقتصر على دعم التقدم للمنح الدولية فحسب، وإنّما تمتد أيضا للتعاون في مجالات استقدام خبراء دوليين، وأساتذة زائرين، مؤكدة استعداد المكتب لتقديم كل الدعم الفني اللازم بالتنسيق مع الهيئة لتيسير سبل التقدم والتواصل مع الجامعات الأمريكية.

وزارة التعليم العالي

أقيمت الندوة برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وحضر اللقاء الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف مرعي، مستشار رئيس الجامعة لشؤون الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة.