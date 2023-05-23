الجامعات: إعلان نتائج التيرم الثاني بعد 15 يوما من انتهاء الامتحانات

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، الالتزام بالخريطة الزمنية خلال امتحانات التيرم الثاني التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، موضحين أن الكليات على أتم الاستعداد لامتحانات التيرم، وأن مجالس الجامعات شددت على سرعة تصحيح أوراق امتحانات المواد أولاً بأول والإسراع بإعلان نتائج الامتحانات في غضون 15 يوما من انتهاء الامتحانات.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

وأكد الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة ملتزمة بكافة الضوابط والقواعد الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، لافتا إلى أن الكليات أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات، مشيرًا إلى أن مجلس الجامعة شدد على ضرورة الإسراع في تصحيح أوراق الامتحانات عقب امتحان كل مادة، على أن يكون موعد إعلان نتائج امتحانات التيرم خلال 15 يوما من انتهاء الامتحان.

امتحانات الجامعات

ومن جهته، أكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسي الثاني أولاً بأول لكل مادة، لافتا إلى أن امتحانات التيرم بدأت في عدد من الفرق الدراسية، وستنتظم بمختلف الكليات خلال شهر يونيو المقبل، مشددا على ضرورة إعلان نتائج امتحانات التيرم الثاني بعد 15 يوما من انتهاء الامتحانات.