جامعة حلوان: نتطلع لمناقشة قضايا التعليم والتأهيل لسوق العمل

أكد الدكتور على السيد، رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان السابق، أن مشاركة الشباب فى الحوار الوطنى خطوة إيجابية وفعالة، موضحاً أن أبرز القضايا التى سيتم طرحها تتمثل فى التمكين والتأهيل لسوق العمل.

على السيد: هدفنا صقل مهارات الخريجين والشباب وزيادة تفاعلهم الإيجابى مع قضايا المجتمع

وأضاف «السيد» فى حوار لـ«الوطن»، أن الهدف الرئيسى من المشاركة فى الحوار يتمثل فى صقل مهارات الخريجين والشباب وزيادة تفاعلهم الإيجابى مع قضايا المجتمع.

اتحادات الطلاب نجحت فى إحداث طفرة كبيرة فى التفاعل الإيجابى مع الطلاب والاستماع لكافة المقترحات

مشيراً إلى أن اتحادات الطلاب نجحت فى إحداث طفرة كبيرة فى التفاعل الإيجابى مع الطلاب والاستماع لكافة المقترحات ما ساهم فى تطوير الخدمة التعليمية.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى الحوار الوطنى؟ وما أهم القضايا التى تهمك فى الحوار الوطنى؟

- منذ بداية الدعوة للحوار الوطنى ونحن نعمل بكل ما أوتينا من قوة للوصول إلى رؤى وأطروحات تسهم فى حل المشكلات والقضايا التى تواجه المجتمع بكافة المجالات، ونعمل فى الملف منذ فترة كبيرة وهناك مشاركة مستمرة.

وأبرز القضايا التى سيتم طرحها على دائرة الحوار الوطنى وتتعلق بطلاب الجامعات، هى قضايا التعليم والحياة الجامعية وتطويرها من كافة الجوانب، وقد ظهر ذلك جلياً فى الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى التى تم طرحها خلال الفترة الماضية ومشاركة الطلاب بها للارتقاء بمستوى حياة الطالب الجامعى عما كانت فى العقود السابقة، وأن يكون الطالب خريجاً مؤهلاً حتى يستفيد من الحياة الجامعية فى حياته المستقبلية.

ما قضايا الجامعات التى من الممكن طرحها؟

- أبرز القضايا تتمثل فى التمكين والتأهيل لسوق العمل بمختلف المجالات.

ما خطتكم للتفاعل مع الحوار الوطنى من جانب اتحادات طلاب الجامعات؟

- اتحادات الطلاب فى الجامعات نجحت خلال الفترة الماضية فى إحداث طفرة كبيرة فى التفاعل الإيجابى مع الطلاب والتواصل بشكل عال والاستماع لكافة مقترحاتهم ومناقشة كافة القضايا والرؤى التى ساهمت فى تطوير الخدمة التعليمية، بجانب الفعاليات والأنشطة التى تنظمها الجامعات بالتعاون مع الاتحادات، والتى تهدف فى النهاية إلى صقل مهارات الخريجين والشباب وزيادة تفاعلهم الإيجابى مع قضايا المجتمع المصرى وإيجاد حلول لها.

كيف ترى دور الحوار الوطنى فى مناقشة قضايا المجتمع؟

- وجود حوار وطنى بين فئات الشعب خطوة جديدة صحيحة وتؤكد أن مصر على الطريق السليم فى إحداث التنمية الشاملة لمؤسساتها، وهناك مناقشة فعالة ورؤى سياسية يحتاجها الشارع ويستمع لها الكثير، كنا ننتظرها وستسهم فى إحداث طفرة شاملة لكافة قطاعات المجتمع، وهى أفضل شىء تم تنظيمه خلال الفترة الحالية، والاطلاع على المشكلات والبدء فى حلها على مستوى كافة الوزارات والتيارات والهيئات.

خطوة على الطريق الصحيح

إجراء حوار وطنى يجمع فأت الشعب المصرى ومشاركة كافة القوى السياسية فى جلساته خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما أنه دليل واضح على أن القيادة السياسية تسعى لمشاركة الجميع فى خلق رؤى وسياسات تخدم مصلحة الملايين من شعب مصر.