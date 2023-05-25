3 نصائح مهمة للمزارعين لزيادة إنتاجية محصول التفاح في كفر الشيخ

كشف الدكتور محمد المحروق، أستاذ البساتين والخضروات بكلية الزراعة في جامعة كفر الشيخ، توصيات مهمة يجب على مزارعي التفاح اتباعها قبل موسم الحصاد، والمقرر له خلال شهر يونيو المقبل، وذلك لضمان زيادة إنتاجية المحصول.

3 نصائح مهمة لمزارعي التفاح في كفر الشيخ

وأوضح «المحروق» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه يجب على مزارعي التفاح بمحافظة كفر الشيخ، اتباع الخطوات التالية:

- يجب نثر السماد أسفل أشجار التفاح، للحقول الرملية والطينية التي تُروى بطريقة الغمر، على أنّ تكون عملية التسميد مرتين أسبوعيًا.

- ينبغي في أثناء عمليات إزهار أشجار التفاح، عدم قص أو تقليم أي فروع من الأشجار، إذ يؤدي ذلك لضعف الإنتاجية لكل شجرة، على أنّ يجري اتباع التوقيت المناسب لذلك، الذي يكون خلال شهر فبراير من كل عام.

- منع عمليات الري في أثناء فترة التزهير للأشجار، كما يجب أنّ تكون عمليات الري دون تغريق قبل عملية التزهير.

إنتاجية فدان التفاح

وقال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، إنّ إنتاجية فدان التفاح تتراوح بين 7 و10 طن للفدان الواحد، إذ يصل سعر الكيلو إلى نحو 15 جنيهًا، ويحقق فدان التفاح مبلغًا يقدر بين 120 و150 ألف جنيه.

وأشار إلى أنّ مزارع التفاح بكفر الشيخ، مبشرة للغاية من حيث ثمار المحصول، موضحًا أن المساحة المنزرعة من التفاح ، تقدر بنحو 1100 فدان.