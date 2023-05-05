استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق.. التفاح بـ5 جنيهات

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ أسعار الخضراوات والفاكهة تسجل اليوم استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، وذلك بعد أن تراجعت أمس.

إقبال المواطنين على الفواكهة الموسيمية

وأضاف النجيب أن أسعار الخضراوات والفاكهة تختلف حسب المحافظة والمنطقة كما أن الإقبال في الوقت الراهن يزذاد على الفواكهة الموسيمية مثل البطيخ والمانجو والخوخ، متوقعًا مزيدًا من الإقبال في الأيام المقبلة وحتى نهاية فصل الصيف.

أسعار الخضروات

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن سعر الطماطم يتراوح اليوم ما بين 3.5 و6 جنيهات، والبطاطس بين 4 و5.5 جنيه، والكوسة بين 4 و7 جنيهات، والملوخية بين 2.5 إلى 5.5 جنيه، والثوم بين 5 و11 جنيها، كما يتراوح سعر البصل بين 4 و9 جنيهات، والفاصوليا الخضراء بين 7 و10 جنيهات والباذنجان البلدي والرومي بين 2.5 و4.5 جنيه.

وأشار حاتم النجيب إلى أن سعر الخيار البلدي، يتراوح ما بين 3 إلى 5 جنيهات بينما يتراوح سعر البسلة بين 13 و17 جنيها، والفلفل الرومي البلدي بين 5 و7 جنيهات، ويتراوح سعر الجزر دون عروش بين 2.5 و6.5 جنيه، بينما يتراوح سعر ورق العنب البناتي والبلدي بين 10 و20 جنيها.

أسعار الفواكهة

وتابع بأنّ سعر التفاح المصري يتراوح بين 5 و12 جنيها، والخوخ بين 5 و15 جنيها، كما يتراوح سعر الليمون البلدي بين 7 و17 جنيها، والجوافة بين 6 و12 جنيها، والفراولة بين 7 و10 جنيهات، والكنتالوب بين 5 إلى 11 جنيها، والموز البلدي بين 5.5 و7.7 جنيه، بينما يتراوح سعر البطيخ ما بين 21 و28 جنيها.