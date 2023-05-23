أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في كفر الشيخ، مرتبط بالانتهاء بعملية رصد درجات الطلاب لامتحانات نهاية العام، حيث أنهى الطلاب امتحانات الشهادة الإعدادية الاثنين الماضي بكفر الشيخ، لافتا أنه جرى تصحيح جميع كراسات الإجابة، عدا مادة اللغة الإنجليزية، وجار استكمال التصحيح بها غدا الأربعاء.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في كفر الشيخ

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أن الأسبوع القادم سيتم رصد الدرجات لجميع الطلاب والطالبات على مستوى المحافظة، وتجميع النسب لكل طالب وطالبة، مشيرا أن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في كفر الشيخ في موعد أقصاه الأحد 4 يونيو المقبل، وذلك من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ، والذي سيتم الإعلان عنه عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك من خلال الاسم ورقم الجلوس.

الصف الثالث الإعدادي 2023 في كفر الشيخ

يذكر أن 63 ألفا و307 طلاب أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة، و194 طالبا بالشهادة الإعدادية المهنية، أدوا امتحانات الترم الثاني من العام الجاري 2023 في محافظة كفر الشيخ.