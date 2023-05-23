محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير مصيف بلطيم قبل الموسم الجديد

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الموقف التنفيذي الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة ضمن الخطة الاستثمارية، وذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وخالد المنياوي، مسئول الخطة الاستثمارية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزرات، وقيادات جميع القطاعات بالمحافظة.

مناقشة نسب التنفيذ في المشروعات الخدمية

وناقش المحافظ، خلال الاجتماع، نسب التنفيذ في المشروعات الخدمية الخاصة بالرصف والكهرباء، وعدد من المشروعات في كافة القطاعات الخدمية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق بمصيف بلطيم والميادين وأعمال التطوير قبل بدء موسم الصيف 2023.

كما شدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة الانتهاء من توريد مهمات الإنارة ومتابعة أعمال الرصف والإنشاءات والتجميل المدرجة بالخطة الاستثمارية لرفع مستوى الخدمات، والاستفادة من الاعتمادات المخصصة لمحافظة كفر الشيخ.

متابعة مستجدات الموقف التنفيذي الحالي

وتابع المحافظ مستجدات الموقف التنفيذي الحالي والاعتمادات المالية المخصصة لمراكز ومدن المحافظة للمشروعات الجاري تنفيذها على مستوى المحافظة، كما اطلع كذلك على العديد من النسب المستهدف تنفيذها، والنسب الفعلية السابقة والحالية بالخطة الاستثمارية، والمتاح والمنصرف والباقي بالربع الأخير من الخطة، والتي تتضمن مشروعات الكهرباء، والرصف والكباري، وتحسين البيئة، وتدعيم الوحدات المحلية، والأمن، والإطفاء، والمرور، بالإضافة إلى مشروعات مديرية الطرق، والإدارة المركزية للموارد المائية والري، والشباب والرياضة، والتعليم، ومشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب.