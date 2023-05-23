رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير مصيف بلطيم قبل الموسم الجديد

كتب:

مصطفى عنز
11:53 م | الثلاثاء 23 مايو 2023
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الموقف التنفيذي الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة ضمن الخطة الاستثمارية، وذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وخالد المنياوي، مسئول الخطة الاستثمارية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزرات، وقيادات جميع القطاعات بالمحافظة.

مناقشة نسب التنفيذ في المشروعات الخدمية

وناقش المحافظ، خلال الاجتماع، نسب التنفيذ في المشروعات الخدمية الخاصة بالرصف والكهرباء، وعدد من المشروعات في كافة القطاعات الخدمية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق بمصيف بلطيم والميادين وأعمال التطوير قبل بدء موسم الصيف 2023.

كما شدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة الانتهاء من توريد مهمات الإنارة ومتابعة أعمال الرصف والإنشاءات والتجميل المدرجة بالخطة الاستثمارية لرفع مستوى الخدمات، والاستفادة من الاعتمادات المخصصة لمحافظة كفر الشيخ.

متابعة مستجدات الموقف التنفيذي الحالي

وتابع المحافظ مستجدات الموقف التنفيذي الحالي والاعتمادات المالية المخصصة لمراكز ومدن المحافظة للمشروعات الجاري تنفيذها على مستوى المحافظة، كما اطلع كذلك على العديد من النسب المستهدف تنفيذها، والنسب الفعلية السابقة والحالية بالخطة الاستثمارية، والمتاح والمنصرف والباقي بالربع الأخير من الخطة، والتي تتضمن مشروعات الكهرباء، والرصف والكباري، وتحسين البيئة، وتدعيم الوحدات المحلية، والأمن، والإطفاء، والمرور، بالإضافة إلى مشروعات مديرية الطرق، والإدارة المركزية للموارد المائية والري، والشباب والرياضة، والتعليم، ومشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب.

اقرأ المزيد:

محافظ كفر الشيخ يناقش الخطة الاستثمارية ونسب تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

«التنمية المحلية»: 4.4 مليار جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية بجنوب سيناء

محافظ شمال سيناء يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية

«التخطيط»: 125 مشروعا بـ7.9 مليار جنيه ضمن الخطة الاستثمارية بشمال سيناء
بقلم مصطفى عنز