«الداخلية»: ضبط 102 ألف و611 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين، وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 102611 مخالفة مرورية متنوعة بين تجاوز السرعة المقررة، والسير دون تراخيص، ومخالفة موقف عشوائى، ومخالفة شروط التراخيص.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.