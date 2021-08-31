خلال 24 ساعة.. ضبط 1819 مخالفة تجاوز السرعة المقررة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

ويأتي ذلك تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين؛ لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت تلك الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 5057 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها:

1819 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

163 مخالفة السير بدون تراخيص.

9 مخالفات موقف عشوائى.

18 مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.