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تحرير 15 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
02:33 م | الخميس 20 أكتوبر 2022
مرور - صورة أرشيفية

مرور - صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين؛ لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

النتائج خلال 24 ساعة

وأسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 68 ألفًا و852 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

- 15533 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- 718 مخالفة السير دون تراخيص.

- 5 دراجات نارية مخالفة.

- 21 مخالفة موقف عشوائي.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

تحرير 551 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق 

كما حررت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، 551 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة؛ لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع