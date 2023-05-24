«الداخلية»: ضبط 2146 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (3) قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية. فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة :ضبط (4) قضايا.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط (3) قضايا.فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2146) مخالفة مرورية متنوعة. فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (25) قضية .فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (248) حكم قضائى متنوع. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.