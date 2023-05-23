سقوط أمطار على مدينة الغردقة.. وإدارة المرور تحذر قائدي السيارات

شهدت مدينة الغردقة، سقوط أمطار صباح اليوم الثلاثاء، تراوحت بين خفيفة ومتوسطة على عدة مناطق متفرقة، مع تكاثف الغيوم والسحب، رغم الارتفاع في درجة الحرارة، وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

تحذير من سقوط أمطار

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، من حالة الطقس اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى سقوط الأمطار التي تصل إلى رعدية في عدد من المناطق، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كافة؛ إذ تتخطى درجات الحرارة الـ40 درجة مئوية، على محافظات جنوب الصعيد.

ورفعت أجهزة مدينة الغردقة درجة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار، والتقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بمقر ديوان عام محافظة البحر الأحمر، وغرفة عمليات بكل مجلس مدينة، وفتح خط ساخن لمتابعة تغييرات الأحوال الجوية.

تحذير للمسافرين على طرق الغردقة

وحذرت إدارة مرور البحر الأحمر، المسافرين وسائقي السيارات، خاصة على الطرق السريعة، بالالتزام بالسرعات المقررة، واتباع إرشادات المرور، وعدم استخدام كابح السيارة على الطرق المبللة.