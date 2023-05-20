خطوات التظلم على مخالفات المرور 2023.. خفض الغرامة

يقع الكثير في مخالفات القيادة دون علم بها، ويفاجئون فيما بعد بتوقيع غرامات عليهم، وهو ما يدفعهم للبحث عن طرق التظلم على مخالفات المرور لرفعها أو تخفيفها، ومن أجل تلك الحالات أتاحت النيابة العامة التظلم على مخالفات المرور، تستعرض «الوطن» خطوات التظلم على مخالفات المرور من أجل الحصول على تخفيض الغرامة.

خطوات التظلم على مخالفات المرور

- الدخول على موقع النيابة العامة من هنـــا.

- اختر تظلمات.

- حدد نوع التظلم.

- ادخل الرقم القومي.

- اضغط على تفاصيل المخالفة.

- تظهر المخالفات المستحقة وتفاصيلها، والحد الأقصى والأدنى للغرامة المستحقة.

- حدد مخالفة التظلم وسببها.

- ضغط تظلم تظهر شروط وأحكام الخدمة الإلكترونية المستخدمة.

- اضغط موافق تظهر البيانات الأساسية لرخصة السيارة.

اكتب البيانات الشخصية واضغط على إرسال الطلب. ‏

- عندما تظهر بيانات إيصال التظلم ورقم الطلب احفظ الرقم لاستخدامه فيما بعد.

- تُرسل نتيجة التظلم في رسالة على رقم الهاتف الذي أدخلته.