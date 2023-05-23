سيارات ممنوع ترخيصها وفق قانون المرور الجديد.. خلي بالك لو هتشتريها

منع قانون المرور الجديد تراخيص سيارات معينة داخل مصر، وهو ما أثار دهشة الجميع دون الاستطلاع على أسباب ذلك المنع، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» السيارات الممنوع تراخيصها داخل وحدات المرور وفقًا لقانون المرور الجديد.

سيارات ممنوع ترخيصها

في هذا السياق يقول اللواء أحمد هشام الخبير المروري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه توجد سيارات ممنوع ترخيصها والتي تأتي من خارح البلاد مع أجانب بقصد السياحة تابعين للبعثات الدبلوماسية الموجودة في مصر سواء القنصليات او السفارات بتأخذ رخصة مؤقتة لمدة بحد أدنى 3 أشهر وبحد أقصى 6 أشهر.

وأضاف أنّ هذه السيارات تكون برفقتها دفتر سياحي المسمى بـ«دفترتربتك»، وبعد أن تنتهي تلك المدة لا يجوز تركها خلفه، ولا يجوز بيع تلك السيارة لأنها محظورة داخل الأسواق.

وأوضح «هشام» أنّ قانون المرور لن يضر بأصحاب السيارات القديمة، ويجوز تجديدها لأنّ الفحص الفني إذا أثبت بعد 20 عامًا للسيارة غير صالحة للسير في الطريق العام وأنها تعرض حياة المواطنين للخطر في هذه الحالة يوقف تراخيصها ولا يجوز بيعها داخل الأسواق.

السيارات الملاكي الأجرة عمرها 20 عاما ممنوع ترخيصها

وتابع «هشام» بأن السيارات الملاكي الأجرة التي مضى على صنعها 20 عاما فأكثر، ممنوع ترخيصها لأن السيارات بتكون حركتها أكثر من السيارات الملاكي، واستخدامها في الشوارع بتكون أكثر من السيارات الملاكي نتيجة ساعات تشغيل طويلة على الطرق دون مراعاة إجراء صيانة دورية لها وتكرار حوادث الطرق وتدهور معدلات الأمان وهو ما يتسبب في ارتفاع نسبة الحوادث بشكل يومي وفقدان ضحايا ومصابين، وسيتم توفير صندوق لهم لتعويض أصحاب السيارات ماديا.