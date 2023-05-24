ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

أسفرت الحملات عن ضبط 1788 قضية متنوعة في مجال المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وضبط 12986 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 130 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحرى مدين لمصلحة الضرائب».

كما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 177 قضية متنوعة، وضبط المخالفات، أبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، ومخالفات مباني، ومحلات دون ترخيص»، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.