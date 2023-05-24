«الزراعة» تقدم 13 نصيحة لشراء أضحية سليمة للعيد.. اعرفها

أيام قليلة تفصلنا على أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يعد ذبح الأضاحي من أهم مظاهر الاحتفال به، ويخشى الكثير من المضحيين من أن يشتروا أضحية غير سليمة، لذا قدم مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 12 نصيحة لكيفية شراء أضحية العيد، يجب مراعاتها قبل الشراء، وهي على النحو الآتي:

نصائح وزارة الزراعة عند شراء أضحية العيد

1- أن تكون رأس الماشية مرفوعة لأعلى وليس متدنية لأسفل.

2- أن تكون عين الماشية بارقة، ولا يوجد بها أي اصفرار أو احمرار، وتكون خالية من الإفرازات والدموع.

3- أن تتنفس الماشية بشكل طبيعي ولا تعاني من السعال أو النهجان.

4- أن تكون أنف الماشية خالية من الإفرازات ومن الرشح.

5- أن تكون أسنان الماشية ولسانها خالي من الالتهابات.

6- أن يكون شعر الماشية ذات ملمس ناعم ونظيف، وقوي عند محاولة نزعه.

7- أن تكون الماشية خالية من البقع والجروح والتشققات، أو الدمامل والتقيحات والتورمات.

8- أن يكون جلد الماشية لامع.

9- أن تكون الماشية نشيطة وليست كسولة.

10- أن تكون الماشية غير نحيلة وتكون قوية وبصحة جيدة.

11- أن تكون منطقة الظهر والرقبة ومقدمة الصدر في الماشية ممتلئة باللحم، وألا تكون بارزة العظام.

12- ألا تكون الماشية ذات بطن منفوخ بشكل غير طبيعي.

13- أن تكون الماشية خالية من الإسهال ومظاهر الانتفاخ في مؤخرتها.