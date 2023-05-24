بشائر عيد الأضحى.. سلع مخفضة وإجازات وأحداث تراها لأول مرة

دائما ما تأتي الأعياد بالبشائر التي ينتظرها المصريون باستمرار، وما بين عرض سلع بأسعار مخفضة واستيراد ماشية لضبط أسعار الأضاعي في العيد، وإجازات يأتي عيد الأضحى المبارك الذي يوافق يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023.

لا صوت يعلو فوق صوت مبادرتي كلنا واحد و«أمان» التي أطلقتهما وزارة الداخلية لمواصلة دورها المجتمع مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، والتخفيف عن كاهل المواطن وإنقاذه من جشع التجار، حيث وصلت التخفيضات داخل منافذ المبادرة التي انتشرت في جميع أنحاء الجمهورية إلى 60%، ولذلك تحرص «الوطن» على نشر أماكن وعناوين مبادرة كلنا واحد وأمان في السطور التالية:

منافذ المبادرتين

ففي محافظة القاهرة بلغ عدد المنافذ نحو 150 منفذاً، أما في محافظة الجيزة بلغ عدد المنافذ نحو 53 منفذا، فيما شملت محافظة الغربية 5 منافذ، و77 منفذا بالشرقية ومحافظة المنوفية نحو 20 منفذا، أما في محافظة القليوبية فقد بلغ عدد منافذ كلنا واحد وأمان نحو 21 منفذا، وبلغ عدد المنافذ نحو 24 منفذا في محافظة كفر الشيخ، أما في محافظة الدقهلية فقد بلغ نحو 28 منفذا، وفي محافظة البحيرة فقد بلغ عدد المنافذ فيها 33، أما بلغ عدد المنافذ لـ6 في مطروح، و11 في الإسماعيلية، و14 في بورسعيد، و7 في السويس، و2 في جنوب سيناء، و22 منفذًا في محافظة الفيوم، وفي بني سويف نحو 18 منفذًا، و46 منفذًا في أسيوط منها، و14منفذًا في محافظة سوهاج، كما بلغ عدد المنافذ نحو 15 منفذًا في قنا، أما في محافظة البحر الأحمر فقد بلغ عدد المنافذ 10 منها.

إجازة عيد الأضحى

تتمثل إجازة عيد الأضحى في 5 أيام هي وقفة عرفات و4 أيام العيد، من الثلاثاء 27 يونيو 2023 إلى السبت 1 يوليو 2023 عيد الأضحى، ويحصل موظفو القطاع العام والخاص بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2023 على 5 أيام كـ إجازة رسمية، ووفقًا للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.

لحوم أضاحي بأسعار مخفضة بمنافذ الزراعة

تحرص الدولة على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من اللحوم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة بضم دول جديدة إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية.

‏وأوضح وزير الزراعة السيد القصير في بيان، أنه تمت عن الموافقة على استيراد 170 ألف رأس بينها 45 ألف رأس عجول ذبيح فوري، 20 ألف رأس غنم، 105 آلاف رأس عجول تسمين وذلك من مناشئ متعددة، بالإضافة إلى ما سبق استيراده وتسمينه داخل البلاد وتقدر بنحو 180 ألف رأس وكذلك إنتاجنا المحلي ‏سوف، بما يسهم في ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

تراها لأول مرة

ولأول مرة منذ 7 سنوات يطبق التوقيت الصيفي وفيه تقدم الساعة 60 دقيقة منذ 28 إبريل الماضي.