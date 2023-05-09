نقيب الفلاحين: تراجع أسعار الأعلاف في الأسواق.. وإقبال من مربي الماشية

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، لـ«الوطن»، إنّ أسعار الأعلاف شهدت اليوم في الأسواق المصرية تراجعًا ملحوظًا وصل إلى 1000 جنيه، ويعد هذا التراجع هو المرة الثانية خلال الأسبوع الجاري، إذ هبطت أسعار الأعلاف، بداية الأسبوع الجاري بنحو 500 جنيه.

الآثار الإيجابية لتراجع أسعار الأعلاف

وأضاف أبوصدام أنّ انخفاض أسعار الأعلاف تساهم في تراجع أسعار الدواجن الفترة الحالية في الأسواق المصرية، كما أن الأعلاف تشهد في الوقت الراهن إقبالا من جانب مربي الماشية على شراء الأعلاف بمناسبة عيد الأضحى.

أسعار الأعلاف

وأوضح نقيب الفلاحين أن سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتينية والبرازيلية يسجل نحو 17 ألف جنيه، والذرة الأوكراني 15 ألف جنيه، والذرة الأرجنتينية «كورن فلاك» 17 ألفا و700 جنيه، بينما بلغ طن كُسب الصويا المحلية 44% نحو 39 ألف جنيه، والـ46% بسعر 40 ألف جنيه.

وتابع بأنّ سعر طن القمح الأوكراني 11.5% بلغ 13 ألفًا 200 جنيه، والروسي 13 ألفًا و300 جنيه، وطن الردة المحلية 12 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر طن جيلوتين مستورد في الأسواق 50 ألف جنيه، والجيلوتين المحلي 49 ألفا و700 جنيه.