الاتحاد الأوروبي: قناة السويس لديها الكثير من القدرات الاستثمارية المؤثرة عالميا

قال كرستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إنه عندما ننظر إلى حجم التبادل التجاري المقدر بنحو 25% من الصادرات الخارجية المصرية لصالح الاتحاد الأوروبي على مدار العامين الماضيين فكان هناك انحدار في حجم التبادل التجاري بسبب جائحة كورونا، «ولكن ارتفعت النسبة مرة أخرى حتى وصلت المعدلات إلى ما قبل كورونا، وتخطت تلك النسبة، حيث شهدنا زيادة كبيرة في حجم الصادرات المصرية إلى أوروبا حيث ازداد حجم الصادرات من الغاز والأسمدة للاتحاد الأوربي، وازداد حجم الواردات من أوروبا، وحاليا نحاول زيادة ودعم حجم التبادل في مجالا الأعمال والاستثمارات فنحن في حاجة إلى زيادة الاستثمار القادم من أوروبا».

38 مليار يورو ودولار من الاستثمارات الأوروبية هنا في مصر

وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي في مصر خلال لقاء خاص عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «عندما ننظر إلى معدلات الأعوام الماضية نجد أن 38 مليار يورو ودولار من الاستثمارات الأوروبية هنا في مصر، ويعد ذلك بنسبة زيادة 30% في كل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونشهد حاليا تحسنا ملحوظا».

وأكد «برجر»، أن قناة السويس لديها الكثير من القدرات الاستثمارية والتي تؤثر عالميا، وهو أمر ليس بجديد، أما مجال الهيدروجين فإن مصر والاتحاد الأوروبي اتفقوا العام الماضي على مرجع لإنتاج الهيدروجين، ومصر ستصبح محورا لإنتاج الهيدروجين في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك في منطقة المتوسط.

إنشاء منصة تتيح لرواد الأعمال اللقاء والنقاش في مجال الاستثمار

وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، أنه جرى الاتفاق مع مصر في نوفمبر من خلال مذكرة تفاهم على هامش كوب 27 بشرم الشيخ، حيث أكدنا على أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر لتعزيز إنتاج الهيدروجين وممارسة أعمال البحث والتطوير، والصناعة وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، وهي موضوعات ذات أهمية قصوى».

وأكد: «نرغب في إنشاء منصة تتيح لرواد الأعمال اللقاء والنقاش في مجال الاستثمار للتعبير عن الاهتمامات، وما هي الاحتياجات لدعم الاستثمار».