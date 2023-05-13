الاتحاد الأوروبي يدعو الصين للقيام بدور بناء في الأزمة الروسية الأوكرانية

دعا الاتحاد الأوروبي، الصين، إلى القيام بدور بناء لتحقيق سلام عادل، في الأزمة الروسية الأوكرانية، وقال الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن العلاقات بين بروكسل وبكين، لن تتطور بشكل طبيعي إذا لم تدفع الصين، موسكو للانسحاب من أوكرانيا.

بوريل: العلاقة التجارية مع الصين غير متوازنة

وأشار بوريل في مؤتمر صحفي في العاصمة السويدية «ستوكهولم» عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إلى العلاقة التجارية غير المتوازنة مع الصين باعتبارها قضية رئيسية أخرى في العلاقات تحتاج إلى الإصلاح، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان بوريل، قال في وقت سابق، إن الاجتماع غير الرسمي سعى إلى توحيد «الاتحاد الأوروبي»، من أجل إعادة ضبط موقفنا تجاه الصين.

وأضاف بوريل، أن الجانبين، لديهما مشاكل في الأمن الاقتصادي والعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وبكين غير متوازنة، وأوضح المسؤول الأوروبي أن التكتل بحاجة إلى تجنب الاعتماد على الصين في قطاعات الاقتصاد الرئيسية.

دوعوة أوروبية للحفاظ على الوضع الراهن بتايوان

وتابع بوريل قائلا، إن إعادة النظر في العلاقات الاقتصادية مع الصين ستستغرق وقتا طويلا، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل الدعوة للحفاظ على الوضع الراهن وتعزيز خفض التصعيد في تايوان لأنه أمر مهم للغاية للتجارة العالمية ولبروكسل على وجه الخصوص.

من جانبه، قال وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، اليوم الجمعة، إن على بلاده وأوروبا رفض عقلية الحرب الباردة،، مضيفا للصحفيين، خلال زيارة إلى أوسلوك، أن «إذا كانت لدينا حرب باردة جديدة، فإن النتائج ستكون أكثر كارثية من السابق»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأوضح جانج، أن الحرب الباردة الجديدة ستلحق ضررا خطيرا بالعلاقات والتعاون بين الجانبين، وفقا لما ذكرته وكالة «فرانس برس» الفرنسية.