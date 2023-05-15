رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر: القاهرة تلعب دورًا إقليميا وسياسيا بارزا

أكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير كريستيان برجر، أن مصر تلعب دوراً إقليميا مهما في العديد من المجالات خاصة السياسية.

إشادة بالاتفاق الذي أبرمته مصر

وأضاف مساء أمس الأحد، بمعهد ثربانتس بالإسكندرية بحضور سفير إسبانيا بالقاهرة ألفارو إيران غوتيريز وسفيرة إستونيا بالقاهرة إنجريد آمر والمدير التنفيذي لمؤسسة أنا ليندا - أن دور مصر مهم للغاية في الجوانب السياسية، مشيدا بالدور المصري في الوساطة بين غزة وإسرائيل والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، مشددا على أن مصر تلعب دورا فعالاً في حفظ وبناء السلام.

وأوضح السفير كريستيان برجر أن مصر تعد مركزا للطاقة المتجددة في شمال أفريقيا ومنطقة المتوسط والشرق الأوسط.

وقال ان هناك العديد من المجالات التي تتعاون فيها مصر والاتحاد الأوروبي وتشمل مختلف الميادين والمجالات .

وأوضح أن الاحتفال "بيوم أوروبا" الذي يوافق التاسع من مايو من كل عام، هو احتفال سنوي للسلام والوحدة في أوروبا .

كلمة لرئيس وفد الاتحاد الأوروبي

كما أشار رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير كريستيان برجر خلال كلمته، أن الاحتفال بشهر الاتحاد الأوروبي لعام 2023 يتضمن عرض دورة سينمائية بعنوان «المدن» تتضمن 11 فيلما منها ما يعرض بمعهد ثربانتس بالإسكندرية.

وأشار إلى أهمية قضية المياه وضرورة الحفاظ عليها من أجل الحفاظ على مستقبل البشرية.

ومن جانبه رحب سفير إسبانيا بالقاهرة ألفارو إيران غوتيريز بالحضور والمشاركين للاحتفال بشهر الاتحاد الأوروبي بمعهد ثربانتس بالإسكندرية، موضحا أنه يجري عرض مجموعة من الأفلام من أجل الاحتفال بتلك المناسبة المهمة.

كما تحدث عن مكانة اللغة الإسبانية والتي تعد من أهم اللغات على المستوى العالمي وإقبال المصريين من مختلف الأعمار على تعلمها وإتقانها.

وقال إن معهد ثربانتس يقدم الدورات والفعاليات من أجل التعريف باللغة والثقافة الإسبانية في مصر، وعرض معهد ثربانتس بالاسكندريه فيلم «أيضا المطر»، وتدور قصته حول قضية المياه واهميتها من خلال مجموعة من الأبطال وهو من إخراج وسيناريو ايثار بيبلاين وبول لافرتي وهو عمل تاريخي يرجع إنتاجه إلى عام 2015.