سفير الاتحاد الأوروبي: ننفق أكثر من 50 مليون يورو في مشاريع المياه بمصر

قال السفير كريستيان بيرغر، رئيس وسفير وفد الاتحاد الأوروبي، إنه يجب التعامل مع مشاكل المياه بشكل أكثر جدية، ومن الضروري توعية الشباب عن كيفية التعامل مع المياه والحفاظ عليها، لافتا إلى أن هناك تعاون مع مصر في هذا المجال، فهناك أكثر من 50 مليون يورو تنفق في مشاريع المياه في مصر، بالتعاون مع القطاع الخاص فيما يخص معالجة المياه.

وأضاف خلال كلمته في ورشة العمل للتوعية بالمياه للشباب والإعلاميين، والتي تنظمها غرفة الإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أن أحد أسباب الصراع في العالم بسبب المياه.

رفع درجة الوعي فيما يتعلق بتحلية المياه

وأشار إلى أن هناك تعاون مع غرفة الإسكندرية لرفع درجة الوعي فيما يتعلق بالمياه وتحلية المياه، مؤكدًا أهمية الدعم والتعاون لإحداث التغيير من أجل مصر.

واستكمل سفير الاتحاد الأوروبي، أن الزيادة السكانية في مصر ستؤثر على المياه، ولذلك يجب التسارع في الخطوات للحفاظ على المياه من أجل استمرارية الحياة.

التركيز على أهمية المياه

وفي ختام كلمته أكد أن استراتيجية 2030 تستهدف التركيز على أهمية المياه، والتوعية للحفاظ عليها بالتعاون مع العديد من المؤسسات بمصر.