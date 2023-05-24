10 ضوابط لدخول الامتحانات في جامعة الإسكندرية 2023.. احذر الإخلال بها

انطلق ماراثون امتحانات جامعة الإسكندرية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2022- 2023، خلال الأسبوع الجاري بينما تبدأ كافة الكليات في الجامعة امتحاناتها من السبت المقبل 27 مايو، ووضعت الجامعة 10 ضوابط لدخول الامتحانات لكافة الطلاب، خلال تلك الآونة التي تستمر حتى بداية يوليو المقبل.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، ضوابط دخول الامتحانات في جامعة الإسكندرية، بحسب ما أقره مجلس الجامعة، وتم التنبيه على عمداء الكليات لتنفيذه، محذرين الطلاب من الإخلال بتلك الضوابط التي قد تحيلهم إلى التحقيق أو تسبب إلغاء امتحاناتهم.

ضوابط دخول الامتحانات في جامعة الإسكندرية 2023

وتستعرض «الوطن» ضوابط دخول الامتحانات على النحو التالي:

- إحضار إثبات الشخصية كارنية الكلية أو بطاقة الرقم القومي، من أجل خوض امتحانات جامعة الإسكندرية وذلك مع كل امتحان على حدى.

- يجب على الطالب التوقيع بنفسه في كشوفات الحضور والغياب.

- منع الطلاب من الدخول بالكتب والأوراق والشنط والهاتف المحمول والساعات الذكية وسماعات الأذن داخل قاعات الامتحانات.

- ممنوع نهائيا دخول الطلاب لجنة الامتحان بعد مرور ربع ساعة من بدء الامتحان.

- ممنوع خروج الطلاب من اللجنة قبل مضي نصف ساعة على الأقل من بدء الامتحان وقبل انتهاء معاون اللجنة من حصر الحضور والغياب.

- ممنوع تجمع الطلاب حول مقار لجنة الامتحان بعد خروجهم منها.

- التأكد من استيفاء بيانات أوراق الإجابة وكتابة الاسم ورقم الجلوس على ورقة الأسئلة والإجابة وعدم كتابة أي معلومات على ورقة الأسئلة، ويجب تسليم ورقة الأسئلة والإجابة لمراقب اللجنة.

ضوابط النظام العام لامتحانات جامعة الإسكندرية 2023

- يحق للمراقب تغيير مكان الطالب إذا اقتضى الأمر للمحافظة على نظام الامتحان.

- كل طالب يخل بنظام الامتحان سواء لفظا أو قولا أو الإخلال بنظام الامتحان أو الغش أو الشروع في الغش أو الإلتفاف للجانب أو الخلف أو توجيه تعبيرات بالوجه لزملائه سيتعرض للمساءلة القانونية.

- بالنسبة لطلاب الساعات المعتمدة من لديهم مقررات بمستويات أخرى غير المستوى الذي يدرس به، يجب عليه معرفة موعد الاختبار من خلال الإطلاع على جداول الاختبارات للمستويات التي يخوضها.