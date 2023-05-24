عضو بـ«التنسيقية»: انعقاد الحوار الوطني في هذا التوقيت مهم (فيديو)

أكد عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية انعقاد الحوار الوطني في هذا التوقيت، وتحدث عن النظام الانتخابي الأمثل في ظل المناقشات الحالية على مستوى محور السياسي في الحوار الوطني.

النظام الأمثل في ذلك هو وجود قائمة مطلقة مغلقة

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، على هامش مشاركته في الحوار الوطني: «في تقديري الشخصي أن النظام الأمثل في ذلك هو وجود قائمة مطلقة مغلقة لاستيعاب الضوابط الدستورية المحددة مع جزء يقترب من حوالي 25% للمقاعد الفردية».

قيمة مناقشة هذا القانون أنه استحقاق دستوري ينتظره الناس

وتابع عضو التنسيقية: «قيمة مناقشة هذا القانون أنه استحقاق دستوري ينتظره الناس، كما أنه وجهة مباشرة ما بين تعامل المواطن والدولة متمثلة في الجهاز التنفيذي وبالتالي، فإننا نرى أنه من المهم أن يصدر في أقرب وقت وأعتقد أن المناقشات الحالية ستسفر عن حالة من التوافق حتى يسمح لكل التيارات السياسية مختلفة الأيدولوجيات والمحليات أن تشارك في أعمال المجالس الشعبية المختلفة».