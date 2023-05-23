منسق الحوار الوطني: توجيه رئاسي بتقديم مشروع قانون لإنشاء مجلس أعلى للتعليم والتدريب

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطني تلقى من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، ليطرح على الحوار الوطني وتتم مناقشته.

حيثيات إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب

وأضاف «رشوان»، خلال استضافته في برنامج «حديث الأخبار» مع الإعلامية ريهام السهلي، على قناة «إكسترا نيوز»، أن المجلس يضم كل الوزراء المختصين بالعملية التعليمية، ويهدف المجلس لتوحيد سياسات التعليم والتدريب بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها والإشراف على تنفيذها.

وأوضح المنسق العام للحوار الوطني، أن ذلك يهدف إلى ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، والعمل على النهوض بالبحث العلمي، وللمجلس نحو 12 اختصاصا.