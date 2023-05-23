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ضياء رشوان: مناقشة تعديل قانون الأحزاب في الحوار الوطني ثرية للغاية

كتب:

محمد عزالدين
11:47 م | الثلاثاء 23 مايو 2023
الكاتب الصحفي ضياء رشوان

الكاتب الصحفي ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه جرى مناقشة تعديل قانون الأحزاب في الحوار الوطني، وكانت هذه المناقشة ثرية للغاية، وهدفت لبلورة التجربة الحزبية بدل من أن تكون تجربة في بعض منها أو معظمها ورقية لتكون تجربة حقيقية للتعبير عن مصالح الناس.

الدولة حريصة على التجربة الحزبية

وأضاف «رشوان»، خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن الدولة والحوار الوطني وأعضاء الأحزاب ورؤساءها وقيادتها حريصة على التجربة الحزبية، وهذا لا شك فيه.

وتابع: «ما قيل عن تعديلات قانون الأحزاب شيء ثري للغاية، وللأسف قانون الأحزاب في مصر به مشكلة، إذ صدر عام 1977 ولم يعدل إلا في عام 2012، ولم يجر له تعديلات أخرى».

قانون الأحزاب لم يعدل منذ 11 عاما

وواصل: «منذ 11 عاما لم يعدل قانون الأحزاب، والأحزاب تواجه مشكلات كثيرة منها قدرتها على الإنشاء، كما يحتاج إلى إمكانيات مادية، كما أن المناخ العام ضاغط على الأحزاب».

 

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