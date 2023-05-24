«شباب الأحزاب والسياسيين»: الحوار الوطني يناقش 3 محاور أسبوعيا

قالت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الحوار الوطني يناقش 3 محاور في كل أسبوع، وهي السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حيث جرى مناقشة قانون المجالس النيابية وقانون الأحزاب السياسية وقانون المجالس الشعبية المحلية، وفي الجانب الاقتصادي تمت مناقشة الاستثمار والصناعة، وفي الجانب المجتمعي تمت مناقشة الوصاية على المال والهوية الوطنية.

الفرصة متاحة لجميع أطياف الشعب المصري للمشاركة في الحوار الوطني

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، أنّ هناك فرصة كبيرة جدا لكل أطياف الشعب المصري في الحوار الوطني، لأنه عبارة عن قناة تواصل بين القيادة السياسية وكل الأحزاب والتيارات المختلفة، كما أنّه قناة تواصل بين القيادة السياسية وكل المواطنين لمناقشة القضايا المتعلقة بالمجتمع المصري حتى يتم وضع الحلول وترفع للرئيس السيسي في نهاية الحوار الوطني، حتى يتم تنفيذ هذه الآليات.

القضايا المتعلقة بالمواطن المصري أولوية الحوار الوطني

وتابعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «كل القضايا المتعلقة بالمواطن المصري أولوية للحوار الوطني، سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي، لأن هناك رؤى مختلفة لكل تيار أو الفئات الموجودة مثل الأحزاب والمواطنين والمجتمع المدني والقوى المدنية، وكل يبدي آراءه حسب الموضوعات الموجودة».

وقال الدكتور حسن هجرس، أمين عام حزب الجيل الديمقراطي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الحزب يشارك في مناقشات قضية المحليات في المحور السياسي للحوار الوطني بالأسبوع الثاني، مضيفا أنّ الشارع المصري والسياسيين والقيادات السياسية على المستوى الشعبي والمحلي ينتظرون المحليات بفارغ الصبر.

وتابع أنّ المحليات تشغل الرأي العام لما تلمسه هذه القضية من قطاع كبير، كما أنّ المحليات تمثل الاحتكاك المباشر مع الجمهور، حيث توقفت المجالس المحلية منذ فترة كبيرة ولم يتم العمل بها ولم يتم عمل انتخابات محلية، لذلك فالكل ينتظر مخرجات الحوار الوطني بما يدعم ويعزّز قيام الانتخابات المحلية لاستكمال الشق الثالث في الدستور.