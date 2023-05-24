«التنسيقية» تنظم صالونا عن قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الليلة في السابعة مساءً، صالونًا نقاشيًا حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية بشأن القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

صالون التنسيقية

وتدور الجلسة الأولى من الصالون حول ملف «الصناعة» وتتناول مناقشة عدة محاور، منها، أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني، والإصلاحات التشريعية والإجرائية المطلوبة للنهوض بهذا القطاع، باعتباره أحد المكونات المهمة للاقتصاد المصري.

وتناقش الجلسة الثانية ملف «الاستثمار المحلي والأجنبي» وتتناول عدّة محاور، أبرزها، تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص، والتحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار.

حضور الصالون

ويدير الحوار خلال الصالون، الإعلامية آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى، أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومعتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وهشام كمال، رئيس لجنة الصناعة بحزب المؤتمر، والمهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس اتحاد مستثمري مصر.

ويشارك في الجلسة الثانية، النائبة رقية عبدالعزيز الهلالي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، والدكتور نضال السعيد، استشاري التنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي وعضو المكتب السياسي بحزب المحافظين، سعيد شحاتة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي، وريم القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين لجنة الاستثمار بحزب الجيل الديمقراطي ومسؤول أول علاقات المستثمرين بقطاع ترويج الاستثمار «جذب الاستثمار الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة».

يذكر أنّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.