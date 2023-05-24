الحكومة تنفي توجيه فرق طبية إلى المنازل لتحصيل مبالغ مالية من المواطنين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إرسال فرق طبية للمرور على المنازل، لتحصيل مبالغ مالية من المواطنين مقابل إجراء تعاقدات مع العيادات والمعامل الخاصة بأسعار مخفّضة، موضحا أنّه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا، وأكدت أنّه لا صحة لتوجيه فرق طبية للمرور على المنازل وتحصيل مبالغ مالية من المواطنين.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّها لم تكلّف أي من موظفيها بالمرور على المنازل لإجراء تعاقدات بين المواطنين والعيادات والمعامل الخاصة، وتحصيل مبالغ مالية، وأنّ هؤلاء الأشخاص غير تابعين للوزارة نهائيا، مُناشدةً المواطنين بالإبلاغ عن أي فرق تمر على المنازل، لتحصيل مبالغ مالية، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكبي تلك الوقائع.

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