أول تعليق من «الصحة العالمية» حول «الفيروس القادم».. وتحذر من تغير المناخ

قال الدكتور أمجد الخولي، رئيس فريق متابعة اللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد أي معلومات بشأن وجود وباء قادم، ولكن المعلومة الموجودة أن هناك عوامل خطورة منذ سنوات وليست بالجديدة، مثل التعامل غير الآمن مع الحيوانات وتدخل الإنسان في الطبيعة إلى حد بعيد والغابات، والعولمة وسرعة انتقال البشر.

تغير المناخ يؤدي لظهور أمراض

أضاف «الخولي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن اختلافات درجات الحرارة جعلت مناطق لم تشهد نوعاً معيناً من الفيروسات لم يكن مناسباً لها في الماضي، كما أن تغير المناخ يؤدي إلى الفيضانات، والتي تكون مصحوبة في الغالب بتلوث المياه والكوليرا وأمراض كثيرة.

سيناريو فيروس كورونا يجب ألا يتكرر

وأشار إلى أن مدير منظمة الصحة العالمية أوضح أن سيناريو فيروس كورونا يجب ألا يتكرر، ويجب أن نأخذ الدروس من هذه الجائحة التي أثرت في العالم، ولا بد أن نكون مستعدين من الآن، وألا ننتظر في حدوث وباء ثم نبدأ في بناء القدرات مجددا.