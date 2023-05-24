«تعليم القاهرة»: لا شكاوى من امتحانات الدبلومات الفنية العملية اليوم

أكّدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنَّه أدى اليوم الأربعاء 47 ألف و877 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية للمواد العملية والمعملية للعام الدراسي الحالي 2022-2023، مؤكّدة ضرورة الالتزام بالإجراءات التي تضمن حسن سير الامتحانات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفات الخاصة بالغش بكل وسائله.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023 العملية

تابع خالد عبده مدير عام التعليم الفني، صباح اليوم، غرفة العمليات بديوان عام المديرية، وأدى 21994 طالبا وطالبة امتحانات الدبلومات الصناعية والتعليم المزدوج والمهني أمام 98 لجنة.

لا شكاوى من الامتحانات

وأضاف مدير التعليم الفني، أنَّه أدى 23 ألفًا و233 طالبًا وطالبة امتحانات الدبلومات التجارية، أمام 69 لجنة، وأدى 2650 طالب وطالبة امتحانات الفندقي أمام 19 لجنة.

وأكّد مدير عام التعليم الفني بمحافظة القاهرة، أنَّ العملية الامتحانية تسير في هدوء وانتظام، ولم ترد للغرفة أي شكاوى اليوم.