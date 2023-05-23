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إعادة فتح باب التسجيل لاستمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2023

كتب:

أميرة فكري
04:29 م | الثلاثاء 23 مايو 2023
لجان امتحانات

لجان امتحانات

أعادت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقديم لتسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجاري 2022 – 2023، ليكون ذلك فرصة أخيرة أمام الطلاب الذين تأخروا عن تسجيل الاستمارة.

الوزارة تستجيب للطلاب 

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، لـ«الوطن»، إن الوزارة قررت فتح موقع تسجيل استمارة الدبلومات الفنية من اليوم الثلاثاء وحتى بعد غد الخميس، كمهلة أخيرة، وذلك استجابة من الوزارة للطلاب الذين ناشدوا بإعادة فتح باب التسجيل أمامهم.

وكانت الوزارة فتحت باب التسجيل لاستمارة امتحانات الدبلومات الفنية حتى نهاية شهر أبريل الماضي، وأعادت فتحه مرة أخرى حتى 14 مايو الجاري، ولكن لا يزال هناك طلاب تأخروا في التسجيل، فقررت إعادة فتح التسجيل لمرة ثالثة، وأخيرة من اليوم وحتى بعد غد الخميس.

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