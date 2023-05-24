جروبات الغش تزعم تداول امتحان العلوم لـ«الإعدادية».. و«التعليم» تتحقق

زعمت جروبات الغش عبر موقع تليجرام، تداول أسئلة امتحان العلوم للشهادة الإعدادية في الجيزة، والذي يؤديه الطلاب الآن داخل لجان الامتحان.

التعليم تحقق في تداول امتحان العلوم

من جانبه، قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، إنّ غرفة العمليات في المديرية، رصدت الصور المتداولة لأوراق أسئلة امتحان العلوم عبر صفحات الغش للتحقق منها والتأكد من صحتها.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه حال التأكد من صحة الأسئلة المتداولة لمادة العلوم، سيتم ضبط الطلاب المسؤولين عن تصوير ورق الأسئلة ونشره عبر صفحات الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأكد المصدر، أنّه سيتم تطبيق قانون مكافحة الغش على كل من حاول تصوير أو نشر ورق الأسئلة عبر صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تصل العقوبة فيه إلى الحبس والغرامة.