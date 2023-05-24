ضبط طالبة أثناء الغش في امتحان الإعدادية بمطروح

واصل عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، جولاته التفقدية المفاجئة، لمتابعة انضباط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، وتابع مسار العملية الامتحانية في يومها قبل الأخير، بلجان الشهيد المعناوي والشهيد عبد المنعم رياض بمنطقة القصر، وجرى ضبط طالبة في لجنة علم الروم 2، في أثناء قيامها بالغش الإلكتروني عبر جهاز الموبايل الخاص بها، في أثناء أداء الامتحان، وتمت إحالة الواقعة للتحقيق.

الامتحانات جاءت في مستوى الطالب

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إنّ الامتحانات جاءت في مستوى الطالب ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية، كما توفرت الأجواء المناسبة لأداء الطلاب للامتحان، إذ أدوا الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية فترة أولى لمدة ساعتين، ومادة الحاسب الآلي فترة ثانية لمدة ساعة واحدة فقط.

117 لجنة لامتحانات الشهادة الإعدادية بمطروح

وأوضح وكيل تعليم مطروح في بيان، أنّ غرفة العمليات الرئيسية، أفادت أنه لم ترد من اللجان الامتحانية، أي شكوى بخصوص العملية الامتحانية، وأنّ الأمور تسير في وضعها الصحيح، وفق القواعد والضوابط الامتحانية التي أقرتها الوزارة، مضيفًا أنه سيجري الضرب بيد من حديد على كل المخالفين خلال امتحانات الشهادة الإعدادية، واتخاذ جميع الإجراءات ضد المخالفين في جميع الامتحانات.