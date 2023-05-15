استبعاد رئيس لجنة ومراقب وضبط حالة غش في امتحانات الإعدادية بالدقهلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان صحفي، استبعاد رئيس لجنة امتحان للشهادة الإعدادية بالمنصورة، وكذلك استبعاد مراقب في نبروه، وضبط حالة غش لطالبة في المنزلة، علاوة على إصابة عامل نتيجة رشق لجنة بحجارة من قبل مواطن ألقت قوات التأمين القبض عليه لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

ضبط حالة غش

وقال هانى عنتر، رئيس غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان صحفي، إن غرفه عمليات الشهادة الإعدادية رصدت مخالفات في إدارة المنزلة التعليمية، حيث جرى ضبط حالة غش لطالبة واتخاذ كل الإجراءات القانونية، مشيرا إلى استبعاد مراقب أول في إدارة نبروه التعليمية وتحويله للشؤون القانونية.

رشق لجنة بالحجارة

وأضاف رئيس غرفة العمليات، أنه في إدارة أجا تجمهر بعض الأهالي وألقوا الحجارة على لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية، مما أصاب عاملا باللجنة، وجرى التحفظ على المعتدي من قبل الشرطة واتخاذ كل الإجراءات القانونية، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم تجاه المقصرين والمخالفين من الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

وأكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان صحفي، ضرورة توفير التهوية والإضاءة الجيدة وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، مع الالتزام بكل القواعد والضوابط المنظمة للعميلة الامتحانية والتعامل الجيد مع الطلاب داخل اللجان، ومنع دخول أولياء الأمور داخل اللجنة، وعدم السماح بتواجد أي مسؤول داخل اللجنة، فيما عدا مدير المديرية ومدير الإدارة التعليمية ووكيل الإدارة التعليمية.

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية يوم السبت الماضي، داخل 583 لجنة بمدارس المحافظة، وبإشراف 17 ادارة تعليمية، وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات بالشهادة الاعدادية هذا العام ما يزيد عن 125 ألفا 509 طلاب وطالبات على مستوى مدارس التعليم الأساسي والمهني بالدقهلية.