«الخارجية الصينية»: نأمل في تعاون الولايات المتحدة مع سفيرنا الجديد لديها

أعربت وزارة الخارجية الصينية عن أملها في أن يقدم الجانب الأمريكي الدعم والتسهيل للسفير الصيني الجديد لدى الولايات المتحدة شيه فنج، لأداء مهامه.

السفير الصيني الجديد لدى واشنطن

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينج في المؤتمر الصحفي الدوري، اليوم الأربعاء، بحسب الموقع الرسمي لشبكة «سي جي تي إن» الصينية، «إن السفير هو جسر مهم وربط للتواصل والتعاون بين الصين والولايات المتحدة»، مؤكدة أنّ العلاقات بين الصين والولايات المتحدة ذات أهمية كبيرة للبلدين والعالم.

وأضافت: «الصين تنظر دائما إلى العلاقات الصينية الأمريكية وتقوم بتطويرها وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين مع الدفاع بقوة عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية».

العلاقات الأمريكية الصينية

ودعت الجانب الأمريكي إلى الالتقاء بالصين في منتصف الطريق، والعمل من أجل المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، لافتة إلى أنّه يتعين على الجانبين تعزيز الحوار لإدارة الخلافات وتعزيز التعاون، وإعادة العلاقات الثنائية إلى المسار الصحيح.

وكان السفير شيه فنج حث واشنطن على العمل مع بكين، لتعزيز الحوار وإدارة الخلافات وتعزيز التعاون من أجل إعادة العلاقات الثنائية إلى المسار الصحيح، في تصريحات أدلى بها لدى وصوله إلى مطار «جون كينيدي» في نيويورك الليلة الماضية.