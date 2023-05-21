بايدن يحذر الصين من أي تحرك عسكري ضد تايوان

أصدر الرئيس الأمريكي جوز بايدن، اليوم الأحد، تحذيرات إلى الصين من القيام بعمل عسكري ضد تايوان، في تصريحات صحفية عقب قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان.

لا يوجد تغيير أحادي في الوضع الحالي

وأوضح «بايدن» بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أنه لا يجب أن يكون هناك تغييرا أحاديا في الوضع الحالي بمضيق تايوان، مضيفا: «هناك تفاهم واضح بين معظم حلفائنا إنه في حال تحركت الصين بصورة أحادية، سوف يكون هناك رد على ذلك».

اتباع سياسة الصين الواحدة

وأكد الرئيس أن أمريكا مستمرة في اتباع سياسة الصين واحدة، التي تعترف ببكين على أنها الحكومة الشرعية للصين، مبينا أنه لا يمكن أن تمضي الصين ولا تايوان بصورة مستقلة، مستطردا: «الولايات المتحدة لا تتوقع أن تعلن تايوان الاستقلال بمفردها».

تايوان جزء من الصين

وتعتبر بكين تايوان جزءا من الصين، في حين تتمتع تايوان بحكومة مستقلة منذ أكثر من 70 عاما، في الوقت الذي أشار بايدن إلى أن أمريكا مستمرة في مساعدة تايوان في الدفاع عن نفسها، وعلق بايدن على علاقة أمريكا بالصين قائلا: «هناك إنفراجة قريبة للغاية».