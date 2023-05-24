نفوق 48 رأس غنم في حريق هائل بنجع حمادي

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العميد هاني الأتربي، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق ضخم في حوش داخل قرية بهجورة بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

حريق نجع حمادي

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بنشوب حريق في حوش ملك هاني عابد أبو الحسن، بقرية بهجورة بنجع حمادي؛ ما أسفر عن نفق 48 رأس غنم وماعز، دون إصابات بشرية.

وانتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية بقرية بهجورة التابعة لنجع حمادي، إلى موقع الحريق، وجرى معاينته، ويتم إعداد تقرير مفصل حول الحريق.

وقال أشرف انور، رئيس مجلس مدينة نجع حمادي، إنه كلف إدارة التضامن الاجتماعي، بإعداد تقرير حول تلفيات الحريق لتعويض المتضرر وفق اللوائح.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.