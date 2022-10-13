حريق هائل في حشائش الحلف في قناطر نجع حمادي

نشب حريق هائل، مساء اليوم الخميس، في حشائش نبات الحلف بمنطقة قناطر نجع حمادي، بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بنشوب حريق هائل في نباتات الحلف بمنطقة قناطر نجع حمادي الخزان، بمركز أبوتشت.

الحماية المدنية تحاول السيطرة على الحريق

على الفور انتقلت الحماية المدنية من مركزي أبوتشت ونجع حمادي، التي تحاول السيطرة على الحريق وإخماده.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما طلبت تحريات المباحث، وتكثف مباحث نجع حمادي، من تحرياتها لمعرفة سبب الحريق، وجاري إعداد تقرير من وجود تلفيات من عدمه.