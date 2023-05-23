رئيس «العامة» للاستثمار: الحكومة تفعل أشياء كثيرة لكنها لا تظهر بالشكل المطلوب

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن أكبر التحديات هي عدم التواصل بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال، وإذا حدث ذلك يكون شيئا جيدا للغاية.

تأثير بعض الإجراءات على قطاع الأعمال

وأضاف «هيبة»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على هامش جلسات الحوار الوطني، أن الحكومة تفعل أشياء كثيرة لكنها لا تظهر بالشكل المطلوب للرأي العام.

ولفت إلى أن هناك إجراءات كثيرة اتخذت في الست سنوات الماضية لم تكن الجهات الحكومية تقيس تأثير هذه الإجراءات على قطاع الأعمال، ولكن هذا التحدي جرى العمل عليه ووضعه في الحسابات المستقبلية.

تعريف المنظومة الضريبية

وأشار إلى أن أحد التحديات هي وجود تعريف للمنظومة الضريبية الموجودة في مصر طبقا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة، والتوصية الصادرة هي إجراء تعديل على هذه المنظومة، ومنع أي إضافة أعباء جديدة على الرسوم والأعباء من جهات مختلفة في الدولة.