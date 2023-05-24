مسؤول كويتي: يجب توحيد الجهود الإعلامية لمواجهة الإرهاب

أكد رئيس قسم الدراسات والبحوث بقطاع الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام الكويتية الدكتور هادي العجمي، أهمية توحيد الجهود لمواجهة ظاهرة الإرهاب.

ولفت «العجمي» على هامش أعمال الاجتماع الـ25، لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، إلى أن الاجتماع ناقش الاستراتيجية العربية المشتركة لمكافحة ومواجهة الإرهاب ودور الإعلام في التصدي لهذه الظاهرة.

إقرار استراتيجية جامعة نايف للعلوم الأمنية

وأشار الى أنه تم إقرار الاستراتيجية التي أعدتها جامعة نايف للعلوم الأمنية وتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، برفع هذه الاستراتيجية إلى اجتماع وزراء الإعلام العرب، المقرر عقده الشهر المقبل بالمغرب.

الاستراتيجية تساهم في رسم الخريطة المناسبة لتفعيل الجهود العربية

وأكد العجمي أن فريق الخبراء توصل الى رؤية موحدة من شأنها أن تفعل دور الاعلام في المواجهة والمبادرة وليس ردة الفعل، مؤكدًا أن الاستراتيجية ستسهم في رسم الخريطة المناسبة لتفعيل الجهود العربية وجعلها أكثر فاعلية وجدوى في هذه القضية التي تهتم بها جميع دول العالم.