عادل إمام في مواجهة الإرهاب: من بداياتي وأنا مهدد بالاغتيال.. وحب الناس يحميني

يعتبر الفنان عادل إمام من أبرز الفنانين الذين ناقشوا قضية التطرف والإرهاب فى أعمالهم، حيث تناول شخصية الإرهابي في أعمال فنية مثل فيلم «الإرهابي»، بالإضافة لاستعراض شخصية المتطرف الديني في فيلم «طيور الظلام» وفيلم «مرجان أحمد مرجان»، وفيلم «الإرهاب والكباب».

حوار سابق للزعيم مع «الوطن» تحدث فيه عن الإرهاب

الفنان عادل إمام تحدث في حوار سابق مع صحيفة «الوطن» عن مواجهة أعماله للتطرف والإرهاب وتناوله شخصية الإرهابي بأشكال مختلفة في عدة أعمال، مشيرًا إلى أنه منذ بداياته وهو مهدد بالاغتيال، مضيفًا «لكن حب الناس يحميني، وإصراري على مواصلة رسالتي يقويني، وحتى لو تم اغتيالي فلن أكون حزينا لأنني أجاهد بفني في سبيل وطني وشعبي، وهذا الجهاد أبعد ما يكون عن ذهن هؤلاء».

عادل إمام: سأظل أواجه الإرهاب فى كل أعمالى

وأكد عادل إمام أنه مؤمن بأن الفن رسالة وأنه حمل على عاتقه مواجهة الإرهاب والعناصر المتطرفة التى تستغل مشاعر الناس لما لهم من تأثير خطير على مجتمعنا العربي، مشددًا على إيمانه بأن الإرهاب لا وطن له، وأنه سيظل يواجهه في كل أعماله.

كان يعلم جيدا خطورة هذه الجماعات التي عاشت معظم حياتها تحت الأرض

وأشار الزعيم إلى أنه كان يعلم جيدا خطورة هذه الجماعات التي عاشت معظم حياتها تحت الأرض وهدفها الوحيد هو الوصول إلى الحكم، وبيع مصر بلا ثمن، مؤكدًا أن كثيرا من أفلامه ما هي إلا صورة مبكرة ومكبرة لما حدث مؤخرا، فطريقة كلامهم واحدة، ومفهومهم عن الجهاد واحد، وهذا ما رآه المصريون من محاولات الاغتيال أو محاولات التحريض الواضحة التى كان ينادى بها هؤلاء من أعلى منصة «رابعة» بعد سقوط محمد مرسي.

وتحدث عادل إمام عن فيلم الإرهابي، مشيرًا إلى أن هذا الفيلم فيه أكثر من قضية أولها استغلال الشباب وضعفهم في تنفيذ عمليات إرهابية تحت شعار الدين والجهاد، وهذا ما يحدث حتى وقتنا هذا، فكثير ممن يحاولون تفجير أنفسهم منذ التسعينيات وإلى ما بعد ثورة يونيو «مضحوك عليهم» باسم الإسلام، والدين منهم براء.