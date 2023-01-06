متحدث الجيش العراقي لـ«القاهرة الإخبارية»: دول المنطقة مطالبة بالاتحاد في مواجهة الإرهاب

قال اللواء يحيى رسول، الناطق الإعلامي للقوات المسلحة العراقية، إن الجيش العراقي يحتل المرتبة الرابعة عربيًا والـ34 عالميًا، وإن هذا لم يأت من فراغ وإنما بالتدريب والتسليح والتجهيز والخبرة التي يمتلكها الجيش، وتطوير المنظومة العسكرية العراقية، وهناك علاقات قوية بالدول العربية مثل مصر والسعودية والإمارات وقطر.

وأكد الناطق الإعلامي للجيش العراقي، في مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، من بغداد، على ضرورة أن تتحد دول المنطقة وأن تعمل سويًا لمجابهة المنظمات الإرهابية، لافتًا إلى أن الجيش العراقي يمتلك الخبرة في الحرب الحديثة مثل حربي العصابات والشوارع، واكتسب خبرة كبيرة في هذه المجال.

وأضاف أن منطقة شمال شرق سوريا تعد منطقة مقلقة، إذ لا تزال بها تنظيمات إرهابية عديدة وتنظيم داعش الإرهابي.

وأشار إلى أن الجيش العراقي يركز على تأمين نقط الحدود، ويقوم بفعاليات لمطاردة بقايا داعش في بعض المناطق، ويحقق ضربات موجعة بهذا المجال.

وتابع بأن دور الجيش العراقي واضح من خلال عملياته واستخباراته والضربات الجوية وملاحقة المنظمات الإرهابية، وأن الفترة المقبلة ستشهد استمرار بناء قدرات القوات المسلحة العراقية.