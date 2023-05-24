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النائب العام يستقبل نظيره الروسي لبحث التعاون القانوني والقضائي

كتب:

حاتم عبد الباسط
04:38 م | الأربعاء 24 مايو 2023
النائب العام

النائب العام

استقبل المستشار حماده الصاوي، اليوم الأربعاء، إيغور كراسنوف النائب العام لروسيا الاتحادية، في مستهل زيارته الرسمية على رأس وفدٍ قضائيٍ رفيع المستوى من مكتب النائب العام لروسيا الاتحادية، لمكتب النائب العام لجمهورية مصر العربية.

تعزيز آليات التعاون القانوني والقضائي بين النيابتين 

وتأتي الزيارة استجابةً لدعوة النائب العام لنظيره بروسيا الاتحادية؛ في إطار تعزيز آليات التعاون القانوني والقضائي بين النيابتين، وتفعيلًا لمذكرة التفاهم المبرمة بينهما، وجدول الأعمال المكمل لها بشأن برنامج التعاون القضائي الدولي الملحق بالمذكرة، والموقع بين النيابتين في منتصف يونيو الماضي.

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