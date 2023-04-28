وفاة علي أبو ليمون وكيل النائب العام بنيابة دسوق في كفر الشيخ بحادث سير

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، و الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وعدد من وكلاء الوزارة، وبعض من القيادات التنفيذية، بتقديم واجب العزاء في وفاة المستشار على أبوليمون وكيل النائب العام بنيابة دسوق بمحافظه كفر الشيخ، إثر تعرضه لحادث سير حال عودته من عمله، إلى منزله بقرية ميت شريف التابعة لمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية.

تشييع الجثمان

وأضاف مصدر مقرب، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المتوفى هو المستشار علي محمد أبو ليمون، ونجل محمد أبوليمون وكيل إدارة بسيون التعليمية، وشقيق والده اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وجرى تشييع الجثمان بعد أداء صلاة الجمعة، وصلاة الجنازة عليه بمسقط رأسه بقرية ميت شريف بمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، في مشهد جنائزي مهيب وسط حالة من الحزن الشديد خيمت علي وجوه الأهالي، بحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية وعدد من أعضاء النيابة العامة والقضاء، وأهالي القرية.

نعي محافظة المنوفية

ومن جانبه قامت محافظة المنوفية بنعي اللواء إبراهيم أبوليمون، في وفاة نجل شقيقه المستشار علي محمد احمد أبو ليمون، وكيل النائب العام إثر تعرضه لحادث أليم، وتتقدم محافظة المنوفية بكل أجهزتها التنفيذية والشعبية بخالص العزاء لأسرة الفقيد، ولمحافظ المنوفية.