عضو مبادرة ابدأ: مستقبل الصناعة في مصر باهر وواعد

وصف المهندس محمد عصام عضو المبادرة الوطنية للصناعة المصرية ابدأ، مستقبل الصناعة في مصر بأنه باهر وواعد.

الحوار الوطني فرصة حقيقية للتواصل بين كل فئات الشعب المصري

وتحدث «عصام» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، في برنامج «اليوم» المذاع عبر قناة «dmc»، عن رؤية المبادرة للحوار الوطني، معتبرًا أنه فرصة حقيقية للتواصل يشارك فيه كل فئات الشعب المصري وكل أطيافه وقواه السياسية سواء مؤيد أو معارض، ويناقش كل القضايا المهمة للمواطن وعلى رأسها المحور الاقتصادي.

مبادرة ابدأ تجسيد حقيقي لرؤية النهوض بملف الصناعة

وأشار إلى أن الصناعة تمثل حلا لمواجهة التحديات الاقتصادية وعلى رأسها عجز الميزان التجاري، مؤكدًا أن تدشين مبادرة ابدأ تجسيد حقيقي لرؤية القيادة السياسية للنهوض بملف الصناعة.

ولفت إلى أن مبادرة ابدأ تعمل على تحفيز المصنعين وحل المشاكل التي تواجههم وإنهاء الإجراءات وتوصيل المرافق بالتنسيق مع مختلف الجهات، مشيرًا إلى أنها تسهم في زيادة الصناعات الاستراتيجية وتهتم بالعنصر البشري الذي يمثل الجوهر الأصيل للعملية الإنتاجية.