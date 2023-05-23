بروتوكول بين حياة كريمة وشركة ابدأ و«برج العرب التكنولوجية» لتدريب الطلاب

وقعت مؤسسة حياة كريمة وجامعة برج العرب التكنولوجية وشركة ابدأ لتنمية المشروعات، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون، ضمن سلسة من الشراكات التي تعقدها المؤسسة مع شركاء النجاح في كل المجالات، بهدف تنسيق التعاون في مجالات التدريب المختلفة وزيادة المهارات المهنية للطلاب، من أجل تأهيلهم لسوق العمل وصقل خبراتهم العملية.

احتضان الابتكارات التكنولوجية

وتسعي المؤسسة، من خلال هذا البروتوكول، إلى التنسيق المشترك من أجل احتضان الأفكار والابتكارات التكنولوجية للطلاب والخريجين، وتوفير البيئة المناسبة لهم لإنشاء مشروعات صغيرة، والتعاون في مجال البحث العلمي، بما يتناسب مع الخطط الاستراتيجية.

كما تشارك مؤسسة حياة كريمة في عقد المؤتمرات وورش العمل والمعارض وملتقيات ريادة الأعمال، إضافة إلى إجراء لقاءات تعريفية بخبراء ريادة الأعمال وكذا المساهمة في تسويق التعليم التكنولوجي، فضلًا عن المشاركة في توفير دورات تدريبية لتأهيلهم لسوق العمل.، بإلإضافة إلي المشاركة في الاتفاقيات الدولية، وتقديم منح دراسية للطلاب بشكل يخدم مجالات التعاون المشتركة.

العمل التنموي ودعم الشباب

ويعكس هذا التعاون مدى اهتمام مؤسسة حياة كريمة بدعم الشباب؛، وهي مؤسسة شابة رائدة في العمل التنموي تؤمن بقدرات الشباب وإمكاناتهم وسعيًا منها لتوفير التدريب العملي للطلاب والخريجين لمساعدتهم في معرفة متطلبات سوق العمل ودعمهم للوصول إلى الفرص المناسبة، فضلًا عن توجيههم لكيفية البدء في مشروعاتهم الخاصة.