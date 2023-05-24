شعبة التطوير الصناعي: المشاركون بالحوار الوطني اتفقوا على تحديات الصناعة

قال المهندس باسل شعيرة، رئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات، إن الصناعة من أهم الملفات الاقتصادية، وهي الذراع الحقيقي للاستثمار، وفيها استدامة بشكل كبير، بعكس كثير من القطاعات، ويمكن أن يُبنى عليها اقتصاد دول.

جلسة الحوار الوطني

وأوضح «شعيرة»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن جلسة الحوار الوطني الخاصة بالصناعة شهدت نقاشات في ملفات كثيرة، وما أسعده أن التحديات التي تناقشوا فيها لا يوجد عليها أي خلاف، لأن التحديات معروفة، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص.

العديد من الجهات في القطاع

وأشار إلى أن من أبرز التحديات تعدد جهات الولاية في قطاع الصناعة والتشابك القوي بين العديد من الجهات في القطاع، وتحديات أخرى خاصة بملف التصدير، وملف الأراضي الصناعية المرفقة، وملف توفير العملة، وجذب الاستثمارات، والمستثمرين الصناعيين الجدد.